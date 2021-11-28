«Челси» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Челси» за 1.66, «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.71.

«Челси» в очередной раз доказал, что является не только одной из сильнейших команд в Англии, но и в Европе. Никаких проблем синие не испытали в матче с «Ювентусом». Делали практически все, что хотели: и накрывали, и атаковали, и два-три паса максимум давали сделать.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «МЮ».

Думаю, что в предстоящей игре мы увидим примерно то же самое. «Челси» будет контролировать игру. «Манчестер Юнайтед» выиграл свой матч у «Вильярреала», но первый тайм команда провела безобразно, ничего не получалось. Испанцы полностью владели инициативной, но физически их не хватило, сбавили обороты и получили в ответ пару-тройку неплохих контратак. Таким образом «МЮ» и выиграл.



Если смотреть на качество игры «Манчестер Юнайтед» с Сульшером или без него, то вряд ли в ближайшее время что-то может серьезно измениться. Команда будет невнятно действовать во владении, а периодически, когда будет возможность, убегать в контратаки, где уже Роналду будет что-то решать.



На сегодняшний день эти две команды кажется, что разного уровня, поэтому мне видится именно «Челси» фаворитом, поэтому ставки будут такими же, как на матч с «Ювентусом». Добавлю лишь просто победу «Челси» за 1.66. Возьму любимую ставку на матчи с участием «Челси» — 1Х и ТМ (3.5). Вряд ли тут будет много голов. Мне кажется, что «МЮ» постарается засушить игру".

Прогноз на матч «Челси» — «МЮ» с коэффициентом 2.60.

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч ЦСКА — «Зенит».