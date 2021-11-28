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«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Ла Лиги

«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Ла Лиги
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Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.90.

«Реал» Мадрид – «Севилья» – один из главных матчей ближайшего тура в Испании. Играют команды фактически за выход на чистое первое место. Понятно, что «Реал» — фаворит. Мадридцы играют сейчас, пожалуй, в самый атакующий футбол в Испании.

У «Севильи» есть проблемы. Команда порой выдаёт довольно скучные матчи. Болезнь команды Лопетеги сводить всё к подачам и навесам пока ещё не ушла. Исключительно из-за этой особенности «Севильи» я бы предложил поставить на тотал больше 8.5 углового за 1.90. «Реал» будет атаковать за счёт своих флангов, могут быть угловые.

А «Севилья», вероятнее всего, будет сводить всё к навесам».

Чего ждать от матча «Реал» — «Севилья»?

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Наполи» — «Лацио».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Челси» — «МЮ».

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