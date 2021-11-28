«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Ла Лиги

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» Мадрид — «Севилья».
Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.90.
«Реал» Мадрид – «Севилья» – один из главных матчей ближайшего тура в Испании. Играют команды фактически за выход на чистое первое место. Понятно, что «Реал» — фаворит. Мадридцы играют сейчас, пожалуй, в самый атакующий футбол в Испании.
У «Севильи» есть проблемы. Команда порой выдаёт довольно скучные матчи. Болезнь команды Лопетеги сводить всё к подачам и навесам пока ещё не ушла. Исключительно из-за этой особенности «Севильи» я бы предложил поставить на тотал больше 8.5 углового за 1.90. «Реал» будет атаковать за счёт своих флангов, могут быть угловые.
А «Севилья», вероятнее всего, будет сводить всё к навесам».
Чего ждать от матча «Реал» — «Севилья»?
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Наполи» — «Лацио».
- 28 ноября 2021
-
18:40
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 27 ноября 2021
-
22:19
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00