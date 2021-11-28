ЦСКА — «Зенит»: трансляция матча РПЛ, по какому телеканалу смотреть в прямом эфире

28 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Начало встречи — в 20:00 мск, в прямом эфире её покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры склоняются к победе гостей: заключить пари на петербуржцев можно с коэффициентом 1.94. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1940 рублей. Победа красно-синих оценивается в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.10.



Аналитики думают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.



Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.76. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.25, гол Малкома — за 2.85, гол Чидеры Эджуке — за 4.00.



На пенальти дают 2.35, на удаление — 2.75, на гол в первые 15 минут — 3.20.



Почему ЦСКА не справится с «Зенитом»?



Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Зенит».