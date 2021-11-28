ЦСКА — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на матч РПЛ

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 ЦСКА – «Зенит». Встреча состоится в Москве, начало — в 20:00 мск.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.08.
«Как правило, в Москве эти соперники забивают не очень много голов. Поэтому думаю, что предстоящая игра не станет исключением.
ЦСКА, в принципе, сложно играет в атаке. А «Зенит» выйдет на поле после тяжёлого матча в Лиге чемпионов с «Мальмё» на выезде, после небольшой паузы. В Швеции играли во вторник, оставили много сил.
В таком графике действующий чемпион России способен уступать. Поэтому я думаю, что тотал меньше 2.5 гола – самый лёгкий прогноз, который только может прийти в голову», — сказал Нагучев.
Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».
Почему ЦСКА не сможет остановить «Зенит»?
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