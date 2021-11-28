«Рубин» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо».
Ставка: ничья за 3.68.
«Рубин» подавал большие надежды на старте сезона, но эпидемия травм и недостаток ротации не позволили закрепиться в первой четвёрке. Впрочем, от лидеров казанцев отделяет всего три балла. В трех последних турах «рубиновые» порадовали успехом с ЦСКА и «Сочи».
«Динамо» за 15 туров добыло девять побед и два раза сыграло вничью, что принесло 29 очков и вторую позицию. В двух последних турах по очереди обыграли «Краснодар» и тульский «Арсенал». Матч первого круга завершился победой московской команды, при этом Казань выглядела в том матче очень достойно.
«Динамо» играет в очень хороший футбол, команда на ходу, всё получается у этой молодёжи. Главное, что баланс есть и опыт дополняет молодость. «Рубин» — непростая команда, тем более, можно сказать, такая домашняя, поэтому не удивлюсь, если хозяева смогут отобрать очки у «Динамо».
Ожидаю в этом матче мирный исход".
Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит».
Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».
- 28 ноября 2021
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 27 ноября 2021
-
22:19
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30