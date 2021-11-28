«Рубин» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо».



Ставка: ничья за 3.68.

«Рубин» подавал большие надежды на старте сезона, но эпидемия травм и недостаток ротации не позволили закрепиться в первой четвёрке. Впрочем, от лидеров казанцев отделяет всего три балла. В трех последних турах «рубиновые» порадовали успехом с ЦСКА и «Сочи».



«Динамо» за 15 туров добыло девять побед и два раза сыграло вничью, что принесло 29 очков и вторую позицию. В двух последних турах по очереди обыграли «Краснодар» и тульский «Арсенал». Матч первого круга завершился победой московской команды, при этом Казань выглядела в том матче очень достойно.



«Динамо» играет в очень хороший футбол, команда на ходу, всё получается у этой молодёжи. Главное, что баланс есть и опыт дополняет молодость. «Рубин» — непростая команда, тем более, можно сказать, такая домашняя, поэтому не удивлюсь, если хозяева смогут отобрать очки у «Динамо».



Ожидаю в этом матче мирный исход".

Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».

Чего ждать от матча «Рубин» — «Динамо»?