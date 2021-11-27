«Челси» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Челси» за 1.60.
«Аристократы» последний год проводят невероятно мощно и кажутся одной из сильнейших европейских команд на сегодняшний день. На этой неделе они уже успели уничтожить «Ювентус» (4:0) в Лиге чемпионов. Во внутреннем первенстве заслуженно занимают лидирующую позицию.
На мой взгляд, лондонцы без каких-либо проблемы заберут три балла. На своём поле они выглядят достаточно убедительно и стабильно выигрывают, тем более в условиях борьбы за чемпионство. Сейчас они сильнее.
«Красные дьяволы» располагаются на восьмой позиции, имея в своем активе 17 баллов. Команда совсем сбавила в последнее время, несмотря на приход Роналду в коллектив. В АПЛ было проиграно четыре тура из пяти последних, правда, в Лиге чемпионов получилось обыграть «Вильярреал» (2:0) и гарантировать плей-офф.
По моему мнению, физические кондиции манкунианцев слишком далеки от оптимальных, чтобы играть на равных с таким «Челси». К тому же красные выступают на чужом поле, где в последнее время допускают осечки".
Где смотреть матч «Челси» — «МЮ»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Челси» — «МЮ».
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