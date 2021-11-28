«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.88.

«Манчестер Сити» располагается на высокой второй строчке и продолжает погоню за чемпионским титулом, отстав на три пункта от лидера. Тем не менее не так давно они умудрили проиграть «Кристал Пэлас» со счётом 0:2. В Лиге чемпионов дожали «ПСЖ» (2:1) и оказались на первом месте в группе.



На мой взгляд, ставку стоит сделать в пользу хозяев поля, всё-таки они сейчас просто неудержимы и без каких-либо проблем разбираются с оппонентами. К тому же класс команда показала в Лиге чемпионов.



«Молотобойцы» неожиданно высоко оказались на сегодняшний день, однако вряд ли долго смогут удерживать четвёртую позицию в АПЛ. Много сил было отдано в противостоянии с «Ливерпуль» (3:2), что уже сказалось в предыдущий уик-энд — 0:1 на выезде против «Вулверхэмптона».



По моему мнению, гостям сегодня придется достаточно сложно, всё-таки чувствуется разница в классе. Ещё и матч проходит в Манчестере, где с 2015 года очки не получалось заработать".

Чего ждать от матча «Ман Сити» — «Вест Хэм»?

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Наполи» — «Лацио».

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