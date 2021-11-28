«Наполи» — «Лацио»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Наполи» — «Лацио» в итальянской Серии А сезона-2021/2022.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.63.

«Две команды, с которыми мы очень неплохо познакомились на этой неделе. «Наполи» проиграл «Спартаку», чем меня очень удивил, но «Спартак» умеет удивлять. «Лацио» победил на выезде «Локомотив». Всё там было практически без шансов. Я ставил на низ, но если бы не два пенальти, то «Локомотив» был бы близок к «достойному поражению».



«Лацио» и «Наполи» теперь встречаются в Серии А. «Наполи» проиграл «Интеру». «Лацио» идёт не совсем ровно, проиграл «Ювентусу». И те и другие сейчас в том состоянии, что надо проявить себя во внутреннем первенстве.



«Наполи» надеется продолжить лидировать, тем более что «Милан» также начал терять очки. «Интер» ещё относительно далеко, поэтому можно захватить единоличное лидерство в чемпионате Италии. «Наполи» будет играть традиционно смело, традиционно от себя.



«Лацио» при наличии такого отличного состава и такого форварда, как Чиро Иммобиле, и такого дриблёра, как Педро, не будет играть от обороны. Так что жду много голов, как часто бывает в чемпионате Италии. Моя любимая ставка тотал матча больше 2.5 мяча. Сам беру и вам предлагаю в этой встрече почти очевидный вариант».

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