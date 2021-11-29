«Уфа» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч 16-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Уфа» – «Спартак» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Уфа» — «Спартак» в очередном туре РПЛ. Матч довольно интересный.



«Спартак» много сил потратил в матче с «Наполи», но в хорошем настроении отправляется в Уфу. Тем не менее проблемы, которые у него есть, никуда не ушли. Прежде всего это касается игры в обороне.



У «Уфы» будет хороший настрой на «Спартак», а сам он попытается обрести стабильность не по ходу одной конкретно взятой игры, а по ходу турнирной дистанции. Не будем забывать, что впереди у «Спартака» фактически финал Лиги Европы – выездной матч с «Легией», где победитель пройдёт дальше.



Мне кажется, хороший вариант в этом матче исходит из того, что обе команды забьют. Коэффициент 1.93 на такой исход вполне приличный, я бы даже сказал, что жирный. Те проблемы, которые у «Спартака» есть в обороне, заставляют меня думать, что «Уфа» забьёт, но и «Спартак» тоже», — сказал Андронов.