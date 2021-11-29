«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Локомотив».



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.74.



«Локомотив» заходит фаворитом. У «Локо» очень неприятная серия (всего 1 победа в 5 матчах, особенно удивительна игра с «Ахматом»). Но и у «Арсенала» тоже беда: 3 матча без побед.



Для Божовича это хлеб – матчи с топами. Мы видели, как команда настраивается на «Зенит», как она ведёт себя с ЦСКА и со «Спартаком».



Я думаю, на таких матчах работа Божовича служит вдохновением. Он теряет очки против сопоставимых команд. Но в совершенно другом режиме работает против топов. Важно подчеркнуть, что это происходит на своём поле.



Тула будет гудеть, а «Локомотиву» будет очень непросто. Думаю, что «Арсенал» не проиграет», — сказал Казанский.

Почему «Локомотив» не сможет выиграть в Туле?

Прогноз Александра Мостового на матч «Арсенал» — «Локомотив».

Где покажут матч «Арсенал» — «Локомотив»?