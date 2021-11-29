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«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Локомотив».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.74.

«Локомотив» заходит фаворитом. У «Локо» очень неприятная серия (всего 1 победа в 5 матчах, особенно удивительна игра с «Ахматом»). Но и у «Арсенала» тоже беда: 3 матча без побед.

Для Божовича это хлеб – матчи с топами. Мы видели, как команда настраивается на «Зенит», как она ведёт себя с ЦСКА и со «Спартаком».

Я думаю, на таких матчах работа Божовича служит вдохновением. Он теряет очки против сопоставимых команд. Но в совершенно другом режиме работает против топов. Важно подчеркнуть, что это происходит на своём поле.

Тула будет гудеть, а «Локомотиву» будет очень непросто. Думаю, что «Арсенал» не проиграет», — сказал Казанский.

Почему «Локомотив» не сможет выиграть в Туле?

Прогноз Александра Мостового на матч «Арсенал» — «Локомотив».

Где покажут матч «Арсенал» — «Локомотив»?

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