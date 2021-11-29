«Арсенал» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Туле

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Арсенал» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.72.
«Арсенал» завершил минувшее первенство на 14-й позиции, но грандиозным планам на новый сезон не было суждено сбыться.
После 15 туров на счету «пушкарей» три победы и четыре мирных исхода, что соответствует 13 очкам и последней позиции в турнирной таблице. После неожиданного успеха над «Зенитом» Тула смогла добыть всего один балл в игре с «Уфой».
Московский «Локомотив» добыл уже шесть побед и семь раз сыграл вничью, что соответствует 25 очкам и четвёртой позиции. После двух успешных матчей с «Сочи» и «Нижним Новгородом» столичный коллектив сыграл вничью с земляками из «Спартака» и проиграл «Ахмату».
Лично для меня непонятная для ставок игра. «Арсенал» обыграл чемпиона, что доказывает потенциал команды, которая способна удивить. «Локомотив» запутал своих болельщиков и совсем непонятно, что происходит внутри команды.
Хочу отметить, что, как только попадается слабый соперник, железнодорожники выигрывают. Как только серьёзный противник – красно-зелёные не знают, что делать.
В этом матче не отдам предпочтения никому. Предлагаю сделать ставку за хороший коэффициент на мирный исход», — сказал Мостовой.
Где смотреть матч «Арсенал» — «Локомотив»?
Почему «Локомотив» не сможет выиграть в Туле?
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