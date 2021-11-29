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«Арсенал» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Туле
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Арсенал» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.72.

«Арсенал» завершил минувшее первенство на 14-й позиции, но грандиозным планам на новый сезон не было суждено сбыться.

После 15 туров на счету «пушкарей» три победы и четыре мирных исхода, что соответствует 13 очкам и последней позиции в турнирной таблице. После неожиданного успеха над «Зенитом» Тула смогла добыть всего один балл в игре с «Уфой».

Московский «Локомотив» добыл уже шесть побед и семь раз сыграл вничью, что соответствует 25 очкам и четвёртой позиции. После двух успешных матчей с «Сочи» и «Нижним Новгородом» столичный коллектив сыграл вничью с земляками из «Спартака» и проиграл «Ахмату».

Лично для меня непонятная для ставок игра. «Арсенал» обыграл чемпиона, что доказывает потенциал команды, которая способна удивить. «Локомотив» запутал своих болельщиков и совсем непонятно, что происходит внутри команды.

Хочу отметить, что, как только попадается слабый соперник, железнодорожники выигрывают. Как только серьёзный противник – красно-зелёные не знают, что делать.

В этом матче не отдам предпочтения никому. Предлагаю сделать ставку за хороший коэффициент на мирный исход», — сказал Мостовой.

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