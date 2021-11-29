«Торпедо» — «Витязь»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» в матче за 2.55.



«После перерыва торпедовцы проиграли четыре матча из шести и выпали из зоны плей-офф. «Витязь», наоборот, на подъёме – перед приездом в Нижний Новгород команда победила в Уфе и Астане. Вопреки поспешным оценкам, шансов на восьмое место подмосковная команда ещё не потеряла.

Прогноз Анатолия Емелина на матч СКА — «Северсталь».

Поэтому это будет матч от ножа – прямые конкуренты встретятся друг с другом. Мотивацией окажутся не только два очка, но и шанс «притопить» в турнирной гонке соперника. Поставлю на «Витязь». Мне кажется, что в команде Юрия Бабенко более здоровая психологическая обстановка.

У торпедовцев даже лидеры умудряются завершить домашний матч с «Северсталью» с минусовым показателем полезности. Пропускать решающий гол в большинстве – такого с благополучной командой тоже почти никогда не происходит. Вряд ли мы увидим больше четырёх заброшенных шайб в матче. Гости выиграют – но, возможно, за пределами основного времени. Чтобы уменьшить степень риска, поставлю на победу «Витязя» в матче», — сказал Емелин.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Торпедо» — «Витязь».

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Северсталь».

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