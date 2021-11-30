«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Ак Барс».



Ставка: ТМ 5.5 за 1.63.



«Глядя на предыдущий тур, а особенно на игру бело-голубых со «Спартаком», так и хочется сказать: «Ну вы, блин, даёте!» Впрочем, и «Ак Барс» в Нижнекамске от «Динамо» недалеко ушёл, но хоть в итоге выиграл. В предыдущие сезоны у нас был ЦСКА, который сразу захватывал лидерство в регулярке и держал его до конца. Нынче стоит кому-то возглавить турнирную таблицу, как у него начинаются игровые проблемы. Через это уже прошли «Динамо» и «Йокерит», а в настоящий момент проходит «Магнитка». Что же касается «Ак Барса», как, скажем, и СКА, то у него эти проблемы не проходят с самого начала и выскакивают в самый неподходящий момент.



Но нам, экспертам, деваться некуда. Поэтому мы оказываемся в положении одной летающей коровы, помните фильм «Особенности национальной охоты»? Вот-вот, поэтому встаю в раскорячку и пытаюсь спрогнозировать, что же будет. А быть может ровным счётом всё, что угодно, но, скорее всего, без могучего водопада из заброшенных шайб. Поэтому если и ставить на что-то, то лучше всего ставить на тотал, а точнее, на то, что он вряд ли превысит 5.5. В остальном же – полная неопределённость. Точно такая же, как и в статистике личных встреч, где в наличии совсем маленькое преимущество по количеству побед у «Ак Барса», но какой-либо системы в этих победах не улавливается, хоть плачь.



Остаётся подходить к вопросу с позиции полной вкусовщины. И с этой точки зрения игра «Динамо» мне всё-таки кажется более основательной, хоть и менее стабильной. Я, конечно, понимаю, что в предстоящем матче Квартальнов подвесит Щипачёву своих волкодавов, чтобы тот вздохнуть не смог. Поэтому в предстоящем матче надеюсь не столько на него, сколько на остальных динамовцев и творческое начало Кудашова. Чтобы после матча он смог с чистой совестью сказать «Казань брал», — сказал Лебедев.

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