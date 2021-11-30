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«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А
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Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Салернитана» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 3 за 1.72.

«Тут не буду я никаким новатором и буду рекомендовать вам классическую свою ставку в этом сезоне. На «Ювентус» нужно брать тотал меньше. Судите сами, даже с «Аталантой» сыграли (0:1). Один гол с «Аталантой» — это вообще нонсенс. С «Интером» (2:0), (1:2) проиграли «Вероне», (0:1) проиграли «Фиорентине», которая до этого забивала довольно много.

«Салернитана» закроется, а «Ювентус» — это не та команда, которая умеет такие автобусы раскатывать, проходить и забивать много. Я предлагаю подстраховаться и взять тотал меньше 3 с котировкой чуть выше 1.70», — сказал Наливайко.

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