«Салернитана» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Салернитана» – «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.81.

«Салернитана» примет «Ювентус» в 15-м туре итальянской Серии А. Кажется, что тут встречаются один из лидеров чемпионата и клуб, являющийся претендентом на вылет в Серию Б, но это предложение правдиво только наполовину.



«Салернитана», поднявшись из чемпионата рангом ниже, особых успехов в Серии А не добивается. Сейчас клуб стоит на последнем месте, чаще проигрывая. Он ещё борется с «Кальяри» за статус «главного аутсайдера турнира», но большой роли в общей картине чемпионата это не играет. Команда, скорее всего, вылетит из Серии А.

Где смотреть матч «Салернитана» — «Ювентус»?

«Ювентус» в их паре вызывает намного больший интерес. Уже больше трёх месяцев туринцы играют под руководством вернувшегося Аллегри, и пока команда не добивается результатов. Сейчас она всё ещё стоит в таблице за пределами еврокубковой зоны. «Старая синьора» очень часто теряет очки. Есть у неё и совсем непонятные недавние поражения от «Вероны» и «Сассуоло», стоящих намного ниже.

Единственным просветом у «Ювентуса» была Лига чемпионов, где команда Аллегри заранее гарантировала себе выход из группы. Однако в последнем туре её просто разнёс действующий чемпион этого еврокубка, «Челси» (4:0). Так что неизвестно, пройдёт ли клуб дальше 1/8 финала этого турнира.

Но я не считаю, что такие плохие результаты ставят на «Ювентусе» крест. В клубе всё ещё есть много хороших игроков, тренер знает, как нужно добиваться успехов. Пока что эта команда не может собраться и начать стабильно побеждать. Однако в том, что она выиграет в этом матче, я не сомневаюсь. «Салернитана» — совсем не тот соперник, который может отобрать очки у туринцев», — сказал Калиниченко.

Какой канал покажет матч «Фиорентина» — «Сампдория»?

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Сампдория».

Прогноз на матч «Уотфорд» — «Челси» с коэффициентом 2.03.