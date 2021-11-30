ЦСКА – «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Металлург» Мг.



Ставка: ТБ 6.5 за 4.25.

«Достойный матч завершает осеннюю программу Континентальной лиги. Наверняка авторы календаря, составляя его, предполагали, что в последнем осеннем матче надо будет свести лидеров конференций.

С одним лидером они угадали, с другим получилось чуть хуже — но дело даже не в лидерах, а в том, что зрителей ждёт, вне всякого сомнения, огненный матч. Поскольку обе команды на ходу, у обеих всё получается, и обе немало забивают.

Но пытаться предугадать победителя в этом матче – тоже затея тяжёлая. Особых, ярко выраженных преимуществ ни у кого нет. Окончательный результат во многом будет зависеть от сиюминутных тренерских решений. Поэтому попытка предсказать победителя – это чистейшее гадание на кофейной гуще. Статистика личных встреч, конечно, даёт хозяевам определённое преимущество. Именно хозяевам, а не конкретно ЦСКА. Но преимущество это не слишком большое, по крайней мере не настолько, чтобы на него следовало закладываться.

А вот на что можно заложиться, так это, полагаю, на заброшенные шайбы, которых, по идее, должно быть немало. Если, конечно, оба тренерских штаба, не сговариваясь, не решат поиграть в «сушилку». А они могут, поскольку неплохо умеют это делать. В этом случае, конечно, все прогнозы пойдут прахом. Но, полагаю, до этого дело не дойдёт, поскольку армейцы наверняка помнят, как «Магнитка» в конце сентября буквально вывернула их мехом внутрь, обыграв крупно и всухую. Так что от вендетты никуда не деться, а вендетта и «сушилка» как-то плохо соседствуют.

Поэтому ставить на победителя ещё раз не рекомендую. А вот на тотал больше 6.5 – вполне. Можно даже рискнуть и поставить на больше 7.5. Но это уже, как говорится, на любителя», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — «Ак Барс».



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