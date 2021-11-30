Победа «Милуоки» над «Индианой» принесла клиенту Фонбет 3,5 млн рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет сделал ставку на матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Милуоки». Он рискнул суммой в 1 994 600 рублей, выбрав ставку на то, что победит действующий чемпион ассоциации — «Милуоки». Коэффициент этого исхода составил 1.77.



Первая половина встречи прошла в равной борьбе и лишь к концу второй четверти «Милуоки» смог вырваться вперёд на 5 очков. А вот третья четверть стала переломной. «Бакс» выиграли её со счётом 39:27, а итоговое преимущество перед последним игровым отрезком составило 17 очков. В последние 12 минут «Индиана» как ни старалась, не смогла догнать соперников. «Милуоки» выиграл и эту четверть 27:26, а общий счёт матча — 118:100 в пользу «Бакс».



Таким образом, ставка клиента Фонбет оказалась точной. На выплату он получил 3 530 442 рубля.