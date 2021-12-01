«Витязь» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-1.5) за 2.22.



«Подмосковная команда выглядела не слишком хорошо в Нижнем Новгороде, проиграв там если и не «в одну калитку», то без особых шансов. Что не было слишком удивительно, ведь нижегородцы сами воюют за попадание в зону плей-офф Западной конференции. Но теперь у подольчан будет куда более серьёзный соперник, эту самую конференцию возглавляющий.



А ещё у «Йокерита» есть достаточно приличное — более чем двукратное — преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Правда, в противостоянии этих соперников домашний фактор имеет немалое значение: в 10 последних матчах семь раз побеждали хозяева и только три раза гости. Правда, сейчас «Витязь» и «Йокерит» находятся на столь противоположных полюсах, что преимущество своей площадки у подольчан не кажется чем-то существенным. Тем более что сам «Йокерит» в текущем сезоне отнюдь не является «домашней» командой, одинаково ровно играя как в родных стенах, так и на выезде.



Поэтому особых шансов даже в домашнем противостоянии предпоследней команды конференции с первой лично я не вижу. Понятно, что упираться «Витязь» будет, понятно, что «джокерам» придётся попотеть. Но в итоге горячие финские парни напотеют на победу в основное время с достаточно комфортным преимуществом в счёте — от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Чего ждать от матча «Витязь» — «Йокерит»?

Прогноз на матч «Трактор» — «Амур».

Прогноз на матч СКА — «Динамо Минск».