«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.00.



«Львы» находятся на 13-м месте в турнирной таблице, показывая достаточно неплохую игру в нынешнем первенстве. После череды неудачных поединков они одержали две победы и сократили отставание от конкурентов — сначала 2:0 с «Брайтоном», а затем 2:1 c «Кристал Пэлас».

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На мой взгляд, хозяева набирают кондиции, однако даже близко дать бой не получится в этой паре. Они заметно уступают в подборе футболистов, всё-таки сегодня в соперниках одна из сильнейших европейских команд.



Синие же находятся намного выше и амбиции совершенно иные. Они располагаются на промежуточной второй позиции в АПЛ, уступая лидирующему «Челси» всего одно очко. Единственное, четыре тура назад коллектив допустил осечку и уступил скромному «Кристал Пэласу» (0:2), больше дарить очки нельзя.



По моему мнению, гости в этом противостоянии — явные фавориты и именно они добьются успеха в этой паре. Команда в хорошей физической форме и обладает футболистами высокого класса, вряд ли у противника что-то получится», — сказал Павлюченко.

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