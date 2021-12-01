«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 1 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.65.



«Ириски» совсем сбавили в последнее время и очень много стали проигрывать. Более того, большинство поражений закончились всухую. После выездного поражения от «Брентфорда» с минимальным счётом коллектив был отброшен на 14-ю позицию, хотя старт чемпионата был впечатляющим.



На мой взгляд, в дерби ливерпульские команды покажут высокий уровень игры и будет борьба на каждом участке поля. Хозяева регулярно упираются, однако сейчас они не в том состоянии, чтобы забрать очки у одного из лидеров.



Красные имеют самую результативную атакующую линию чемпионата — они записали себе на счёт уже 39 результативных выстрелов. Команда проиграла только «Вест Хэму» со счётом 2:3 в нынешнем сезоне. В предыдущем туре ливерпульская дружина уничтожила «Саутгемптон» (4:0).



Думаю, ливерпульцы в дерби не станут расслабляться и выйдут на матч заряженными. Если у дружины Юргена Клоппа идёт игра, то соперникам приходится несладко, так что фавориты именно гости», — сказал Павлюченко.

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