«Динамо» Р — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.44.



«Один из новоявленных лидеров Западной конференции КХЛ добирался в Ригу путями окольными. И по дороге пришлось хлопнуть в Санкт-Петербурге СКА, что, собственно говоря, и вывело «Северсталь» на третье место в конференции, сделав его тем самым одним из лидеров. Конечно, после СКА, который сейчас не бог весть что, но в зоне плей-офф сидит плотно, последнее место рижан выглядит несерьёзно. Но дома рижане бьются, аки звери, правда, мало чего с этого получают, но кровушки у всех приезжих выпивают немало.



То есть совсем уж лёгкой прогулки в Риге у «Северстали» не получится, но два очка череповчане оттуда везти должны. А то ведь, не ровен час, засмеют, если не привезёшь. У рижан нынче пятиматчевая проигрышная серия, что давно уже никого в КХЛ не удивляет, но одновременно все знают, как в подобной ситуации рижане могут взбрыкнуть.



Ситуация для «Северстали» облегчается тем, что на балтийском побережье у неё обычно дело идёт. И рижане на родном льду не могут обыграть череповчан уже давно, этак с 2018 года. А ведь, будучи соседями по дивизиону, соперники встречаются в Риге не по одному, а по два раза в сезоне. И пять последних таких встреч были за «Северсталью».



В общем, «Динамо» попробует уцепиться, и целый период, а может, даже два у них это будет получаться. Но потом «Северсталь» всё-таки своё возьмёт и доведёт матч до своей очередной победы, причём в основное время, пусть и с совсем небольшим преимуществом», — сказал Лебедев.

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