«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на дерби в АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.61.
«К большому сожалению, здесь битвы не получится, потому что это дружеское дерби. Конечно, всё равно хотелось какого-то огня. Но «Эвертон» плох: 5 поражений в 6 матчах. Команда не результативна и вообще переживает не лучшие времена.
Ну а если мы посмотрим на «Ливерпуль», то здесь совсем другая история. Команда парит, сыграла очень круто что в Лиге чемпионов, что в АПЛ. У неё 53 гола в 17 матчах – это красота.
Полагаю, здесь у «Ливерпуля» всё сложится легко. Я возьму Ф2 (-1). Думаю, здесь будет нечто похожее на то, что случилось у «Эвертона» с «Сити» или «Уотфордом», — сказал Казанский.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».
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