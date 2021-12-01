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«Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Брайтон».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.04.

«В этой паре всё ясно. Дэвид Мойес сделал «молотобойцев» настоящим крепким орешком. Хотя две последние игры получились не лучшими для его подопечных.

Но с сентября «Брайтон» переживает чёрную полосу. Поэтому я думаю, что у «Вест Хэма» есть все шансы на победу.

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Я бы поставил на то, что игра будет низовой. Мне кажется, что обе команды нуждаются больше в результате, чем в зрелище.

«Вест Хэм» забивает на постоянной основе. Я думаю, что против «Брайтона» «молотобойцы» покажут все свои лучшие качества.

«Брайтон» пока ещё находится в середине таблицы. Но он постепенно катится вниз. Хотя обилие ничьих не даёт команде упасть так, чтобы эксперты заговорили о кризисе.

Но в последних матчах у команды не густо ни с очками, ни с голами, ни с победами. Хотя эта ничейная серия вызывает уважение. Но мне кажется, что силы «чаек» уже на исходе, тем более в играх с такими соперниками, как «Вест Хэм», — сказал Казаков.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».

Прогноз Филиппа Кудрявцева на матч «Уотфорд» — «Челси».

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