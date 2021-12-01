«Дженоа» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на игру Серии А 1 декабря

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Дженоа» — «Милан».
Ставка: победа «Милана» за 1.70.
«Матч, безусловно, имени Андрея Шевченко. Я уверен, что все афиши так или иначе будут с Шевой на них. Его «Дженоа» играет, по сути, против его же «Милана». Потому что «Милан» — это команда сердца Андрея Шевченко. «Милан» проиграл два последних матча в Серии А «Фиорентине» (3:4) и «Сассуоло» (1:3). Эти матчи были очень результативными. Опять же «Милан» является ярким фаворитом.
«Дженоа» пока команда очень сырая. Пока почерка Шевченко не просматривается. Ресурса, чтобы «Дженоа» вдруг пошёл и так же начал демонстрировать голевую перестрелку, как устроили её «Фиорентина» и «Сассуоло», нет. Предлагаю взять победу «Милана». Мне кажется, что это неплохой вариант, так как «Милану» нужно реабилитироваться за последние неудачи», — сказал Наливайко.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Дженоа» — «Милан».
Почему Андрей Шевченко не сможет отобрать очки у «Милана»?
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