«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.43.



«Говорим о мерсисайдском дерби. У Рафы Бенитеса поначалу всё складывалось хорошо, но потом начали выбывать ведущие игроки. Ведущий форвард до сих пор травмирован, Ришарлисон полтора месяца пропустил. Ещё один ключевой игрок полузащиты также в лазарете. Мина выбывал и не только он. «Эвертон» не может победить уже семь матчей подряд, и всё пока не слава богу у «ирисок». Кажется, что неудачная серия продолжится.

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У «Ливерпуля», напротив, после того поражения от «Вест Хэма» и при куче потерь и проблем и сложном календаре всё будет не очень хорошо, но «Ливерпуль» находит какие-то ресурсы и добывает победы, набирая очки. После поражения от «Вест Хэма» красные провели три матча и все выиграли при разнице мячей 10:0. Судя по всему, всё продолжится и в матче с «Эвертоном». Особенно чего-то нового тут выдумывать нечего.



Победа красных над синими с форой (-1) за 1.65. Здесь вполне вероятна и сухая победа «Ливерпуля». «Эвертон» не только не побеждает, но и почти ничего не создаёт. Последние три матча не может забить. Велика вероятность того, что «Ливерпуль» оставит свои ворота в неприкосновенности.



Ещё мне понравился вариант, при котором будет победа «Ливерпуля» и гол забьёт Трент Александер-Арнольд за коэффициент 13.00. Мне кажется, что у Трента будут возможности. Кому, как не скаузеру, забивать в мерсисайдском дерби. Во-вторых, «Эвертон», когда играет дома, традиционно больше фолит. Действует жестковато. Будут штрафные, а если они будут, значит, и возможности появятся у Трента для гола. Давно он этого не делал, но частенько оказывается совсем близко к этому», — сказал Петросьян.

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