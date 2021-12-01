«Уотфорд» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на встречу АПЛ 1 декабря

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Уотфорд» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.20.



«Команды из разных полюсов таблицы. «Уотфорд» хоть и не находится внизу, но традиционно борется за выживание.



А «Челси» идёт на первом месте чемпионата. Команда сыграла интересный матч в последнем туре в Манчестере. Подходит в хорошем настроении к этому матчу.



У Тухеля хватает футболистов, чтобы играть два матча в неделю. Особенно в линии атаки подобраны великолепные исполнители. Большим плюсом стало возвращение Ромелу Лукаку, которому сейчас нужно давать игровое время, чтобы он набрал свои лучшие кондиции. С его появлением у команды ещё больше вариантов, ей ещё легче забивать.



Единственная проблема «Челси» — нехватка центральных полузащитников. Перед началом сезона их было три: Канте, Жоржиньо и Ковачевич. Но последний травмирован, и нагрузка на первых двух слишком велика. Взятый в помощь Сауль не оправдывает надежд.



«Уотфорд» не боится играть в футбол. За его игрой смотреть интересно. Именно после крупной победы «Уотфорда» над «МЮ» в отставку был отправлен Сульшер. Раньери очень смело играет против сильных команд, абсолютно без опаски.



Поэтому думаю, что «Уотфорд» свой гол забьёт, сам по себе коэффициент на ИТБ1 (0.5) высокий, уже на это можно ставить.



Но я бы ещё добавил то, что при этом победит «Челси». Ожидаю голевой матч с обменом голами, в котором победит фаворит», — сказа Мор.

Прогноз Филиппа Кудрявцева на матч «Уотфорд» — «Челси».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Прогноз Александра Мостового на матч «Реал» — «Атлетик».