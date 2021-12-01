«Реал» Мадрид — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Атлетик».



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.59.



«Галактикос» радует поклонников лучшими результатами по результативности, которая в отсутствие Лионеля Месси и провала на старте «Барселоны» зашкаливает у команды. «Реал» уже закрыл вопрос с выходом в следующий раунд Лиги чемпионов, кроме того, сумел выбраться на вершину турнирной таблицы Примеры.



Карло Анчелотти нашел общий язык с командой, что не может не радовать, при этом имеет прямое отношение к результатам команды. За 14 туров белые сумели записать на свой счёт 10 викторий и 34 раза поражали ворота соперников.



«Атлетик» традиционно расположился в середине турнирной таблицы. У команды четыре виктории и восемь мирных матчей, что принесло восьмую позицию. Кроме поражения в январе в матче Суперкубка, Бильбао не выигрывал в очных личных встречах, чего мы не ждём и сегодня.



Всегда говорил, что «Реал» есть «Реал», и сегодня команда в состоянии доказать свою состоятельность и добыть важные три балла. Кроме того, жду активного футбола и забитых мячей», — сказал Мостовой.

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