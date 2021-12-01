«Реал» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик» Бильбао в 9-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 2.17.



«Встреча грандов с «Атлетиком» из Бильбао — это всегда интересно. «Атлетик» — команда особенная, с большими традициями. И в этом сезоне она неплохо выступает, идём рядом с зоной еврокубков. Но как раз в последнее время затормозили баски — 5 матчей без побед. Правда, и проиграли всего 1 раз. Но «Реал»-то в полном порядке. И если ты приезжаешь к нему с таким багажом, то вряд ли стоит ждать положительный результат.



У «Реала» в чемпионате 4 победы подряд, и уже команда оторвалась от преследователей на 4 очка. В очной встрече была обыграна «Севилья» благодаря великолепному голу Винисиуса. Не сбавляет и Карим Бензема, который стал 4-м в голосовании за «Золотой мяч». Он просто в каждой игре опасен — забивает, отдаёт. Шикарно играет француз.



Вообще, я бы целиком группу атаки «Реала» отметил. Команда разнообразно атакует. И позиционно может создавать проблемы, и выбегают прекрасно за счёт скорости флангов и Бензема. Против такого «Реала» трудно будет устоять, если даже «Севилья» не сумела, а она защищается даже лучше «Атлетика». И ведь она повела в игре с «Реалом», а всё равно уступила.



Так что возьму победу «Реала» через тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.

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