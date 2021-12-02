«Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.09.



«Барыс» сейчас представляет собой едва ли самое большое неизвестное и непознанное во всей КХЛ. Только подумаешь, что братья-казахи наконец-то пришли в себя и выгребают по направлению к зоне плей-офф, тут бац – «Барыс» проигрывает дома какому-нибудь «Витязю». А тут ведь не «Витязь» приезжает, которому до зоны плей-офф как медному котелку до ржавчины. Тут прибывает его величество двукратный обладатель Кубка Гагарина, только что одолевший трехкратного обладателя Кубка Гагарина. Причем одолевший настолько уверенно, что в конце даже позволил себе немного расслабиться. Тут от одних титулов и регалий можно одуреть, а надо играть и очень хотелось бы победить, но как?



Скажу честно, я не знаю, как. Ладно бы еще казанцы, уступив, измордовали бы бело-голубых, так ведь нет. Москвичи одержали этакую дежурную победу в рабочем порядке. То есть к матчу с «Барысом» они будут в полной боевой готовности, и надеяться на что-то другое казахстанцам бесполезно.



Понятно, что и сам «Барыс» будет играть совсем не так, как с «Витязем». Но, как бы казахстанцы ни играли, шансов у них немного. Они вообще в последние годы с бело-голубыми дома играют из рук вон плохо. Свою последнюю домашнюю победу над москвичами одержали в октябре 2016-го, а следующие четыре домашних междусобойчика проиграли.



С учетом всего вышеизложенного смею предположить гостевую победу «Динамо», пусть и минимальную по преимуществу в счете, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

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