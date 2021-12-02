«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.75.
«Красные дьяволы» как-то нестабильны в последнее время. С другой стороны, получилось отобрать очки у неудержимого «Челси» (1:1), лидирующего в турнирной таблице. К тому же и в Лиге Чемпионов команда успела гарантировать себе место в плей-офф, мощно проведя групповую стадию.
На мой взгляд, победителя в этой паре выбрать будет крайне сложно. Вроде бы манкунианцы играют дома и это кажется весомым аргументом, однако их сильно лихорадит в нынешнем сезоне и не получается штамповать одну победу за другой.
«Пушкари» же после провального старта набрали превосходные кондиции, проиграв за десять матчей только «Ливерпулю», пусть и с весьма громким счетом 0:4. Команда сразу же реабилитировалась и оказалась сильнее «Ньюкасла» (2:0). Эта виктория позволила подняться на пятое место в АПЛ.
По моему мнению, гости тоже не намерены сдаваться, да и нужно пользоваться далекими от оптимальных кондиций «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, будет борьба все 90 минут и матч закончится с ничейным счётом», — сказал Павлюченко.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Арсенал».
Чего ждать от матча «МЮ» — «Арсенал»?
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