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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.75.

«Красные дьяволы» как-то нестабильны в последнее время. С другой стороны, получилось отобрать очки у неудержимого «Челси» (1:1), лидирующего в турнирной таблице. К тому же и в Лиге Чемпионов команда успела гарантировать себе место в плей-офф, мощно проведя групповую стадию.

На мой взгляд, победителя в этой паре выбрать будет крайне сложно. Вроде бы манкунианцы играют дома и это кажется весомым аргументом, однако их сильно лихорадит в нынешнем сезоне и не получается штамповать одну победу за другой.

«Пушкари» же после провального старта набрали превосходные кондиции, проиграв за десять матчей только «Ливерпулю», пусть и с весьма громким счетом 0:4. Команда сразу же реабилитировалась и оказалась сильнее «Ньюкасла» (2:0). Эта виктория позволила подняться на пятое место в АПЛ.

По моему мнению, гости тоже не намерены сдаваться, да и нужно пользоваться далекими от оптимальных кондиций «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, будет борьба все 90 минут и матч закончится с ничейным счётом», — сказал Павлюченко.

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