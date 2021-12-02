«Лацио» — «Удинезе»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» – «Удинезе».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.22.



«Лацио» сыграет с «Удинезе» в рамках 15-го тура итальянской Серии А. Несмотря на разный уровень, эти команды идут недалеко друг от друга в таблице. Думаю, нас ждёт результативный матч.



«Лацио» в этом сезоне выступает не лучшим образом – команда стоит за пределами еврокубковой зоны, на восьмом месте. Римляне частенько теряют очки. В пяти турах они победили всего дважды.

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Правда, потерял очки «Лацио» в играх только с топами – проигрыши «Наполи» и «Ювентусу» (0:4 и 0:2), а также ничья с «Аталантой» (1:1). Так что в матче с нижестоящим соперником, я считаю, команда Сарри должна легко выигрывать.



«Удинезе» тоже проводит сезон не так, как он рассчитывал, думаю. Если в прошлом сезоне «зебры» едва не входили в зону выхода в еврокубки, то сейчас они стоят ниже середины. За 14 туров клуб набрал 15 очков, с которыми теперь опережает пару команд ниже по разнице забитых голов.



«Лацио», помимо Серии А, ещё играет в Лиге Европы. Там римляне в последнем туре обыграли «Локомотив» в Москве – 3:0. Но, на мой взгляд, это может повлиять на форму команды Сарри. Сейчас она находится не в лучшем состоянии. Так что «Удинезе» имеет определённые шансы в этой встрече.



В общем, я не на 100% уверен в успехе «Лацио» в этой игре. На мой взгляд, они с «Удинезе» устроят перестрелку голами. «Зебры» хороши в атаке – забивают соперникам часто по два мяча. Так что в этом противостоянии предложу заключить пари на голы. Ставлю на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.

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