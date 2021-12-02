«Торпедо» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.84.



«Магнитка» провела лихой матч в Москве, но супротив ЦСКА устоять так и не смогла, хоть и держалась почти до самого конца. Можно ли это считать общим преимуществом Западной конференции перед Восточной? Может быть, только западному (на этот раз) «Торпедо» от этого ни тепло, ни холодно. Даже более того, «Магнитка» в Нижнем Новгороде будет, мягко говоря, раздосадованной московским поражением, и на ком-то ей захочется отыграться. А тут как раз «Торпедо».



А ещё противостояние «Магнитки» и «Торпедо» в последнее время приобрело явно гостевой уклон. Это совершенно не отменяет того факта, что уральцы имеют почти трёхкратное преимущество перед нижегородцами по количеству побед в междусобойчиках. Просто даже те редкие победы, что одерживает «Торпедо», оно чаще одерживает в гостях, а домашняя статистика – просто тихий ужас. Последнюю домашнюю победу над «Магниткой» автозаводцы одержали в сентябре 2018 года, после чего было четыре домашних поражения подряд, а между ними парочка побед на выезде.



Всё вышеописанное укрепляет автора этих строк во мнении, что нижегородцы дома огребут по полной. «По полной» — это значит в основное время и с преимуществом гостей не менее чем в две шайбы. «Магнитка» — это вам не «Витязь», тут много не назабиваешь», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Локомотив».



Чего ждать от матча «Трактор» — «Амур»?