ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 3.14.



«В предыдущем туре соперники оставили немало сил. Армейцы неплохо погоняли лидеров Восточной конференции и «всея КХЛ» из Магнитогорска. «Локомотив» в серии послематчевых буллитов передавил «Спартак». То есть изнурились команды параллельно, параллельно же и восстанавливаются. Таким образом, вопрос о том, что кто-то может оказаться свежее, в предстоящем матче не стоит. Конечно, теоретически ЦСКА может быть совсем свеженьким за счёт глубины скамейки, но в этом случае он наверняка потеряет в качестве. То есть делать этого не станет.



ЦСКА в последнее время играет с ярославцами более чем хорошо. Если взять матчи регулярных чемпионатов КХЛ, то красно-синие выиграли девять из 10 последних междусобойчиков. Причём общее преимущество ЦСКА перед «Локомотивом» за всю историю КХЛ не так уж и велико. Просто ярославцы мордовали армейцев, когда у тех ещё не было «Роснефти», а когда такой спонсор появился – картина изменилась на диаметрально противоположную.



Есть все основания предположить, что данная тенденция сохранится и ЦСКА всё-таки своё возьмет. И ведь матч предстоит крайне интересный. Красно-синие всё больше работают у чужих ворот, а «Локомотив» — яркий представитель оборонительного хоккея. Армейцы будут действовать первым номером, ярославцы – «сушить» всё, до чего смогут дотянуться. Предположу, что в столкновении таких противоположностей меч всё-таки возьмет верх над щитом, ЦСКА победит, причём сделает это в основное время и с достаточно комфортным преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Локомотив».