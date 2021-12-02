Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 3.14.

«В предыдущем туре соперники оставили немало сил. Армейцы неплохо погоняли лидеров Восточной конференции и «всея КХЛ» из Магнитогорска. «Локомотив» в серии послематчевых буллитов передавил «Спартак». То есть изнурились команды параллельно, параллельно же и восстанавливаются. Таким образом, вопрос о том, что кто-то может оказаться свежее, в предстоящем матче не стоит. Конечно, теоретически ЦСКА может быть совсем свеженьким за счёт глубины скамейки, но в этом случае он наверняка потеряет в качестве. То есть делать этого не станет.

ЦСКА в последнее время играет с ярославцами более чем хорошо. Если взять матчи регулярных чемпионатов КХЛ, то красно-синие выиграли девять из 10 последних междусобойчиков. Причём общее преимущество ЦСКА перед «Локомотивом» за всю историю КХЛ не так уж и велико. Просто ярославцы мордовали армейцев, когда у тех ещё не было «Роснефти», а когда такой спонсор появился – картина изменилась на диаметрально противоположную.

Есть все основания предположить, что данная тенденция сохранится и ЦСКА всё-таки своё возьмет. И ведь матч предстоит крайне интересный. Красно-синие всё больше работают у чужих ворот, а «Локомотив» — яркий представитель оборонительного хоккея. Армейцы будут действовать первым номером, ярославцы – «сушить» всё, до чего смогут дотянуться. Предположу, что в столкновении таких противоположностей меч всё-таки возьмет верх над щитом, ЦСКА победит, причём сделает это в основное время и с достаточно комфортным преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Локомотив».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021