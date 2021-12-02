«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.64.



«Матч, в котором не знаешь, чего ждать. Фигура Рангника, временная кандидатура Кэррика. Мы видели, как засушливо играли «красные дьяволы» против «Челси».



Непонятно, как они будут действовать против «Арсенала», чей статус велик. Но на сегодняшний день это клуб, который не претендует даже на место в зоне Лиги чемпионов.



Я бы поставил на то, что обе команды забьют. Пусть «Юнайтед» будет играть так, чтобы у Кэррика сохранилось неплохое реноме. Чтобы на нём не поставили крест как на тренере.



Ну а «Арсенал», я думаю, хотя бы раз чужую оборону вскроет, как бы закрыто ни пытались играть «красные дьяволы».



Тем более выступать им предстоит на родном поле. Это вызовет определённые требования у публики. А ставить на что-то ещё – это как минимум безрассудно», — сказал Казаков.

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