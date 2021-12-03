«Зенит» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 9.5 угловых за 2.02.



«Матч важный для Санкт-Петербурга. «Зенит» в хорошем настроении должен находиться после победы над ЦСКА в Москве. «Ростов» — команда, которая в этом сезоне пока что больших задач перед собой не ставит.



Букмекеры абсолютно уверены, что много забитых мячей будет в этом матче. Мне кажется, что «Зенит» будет много атаковать через фланги. Всё-таки «Ростов» отряжает много исполнителей в оборону. И растягивать её как раз через фланги — хороший вариант.



Подвожу вас к ставке на угловые. Не хочется говорить ни о результате, тем более что «Зенит» — однозначный фаворит, ни о тотале. А вот угловые — это интересная история. Даже если будет много ударов по воротам, то и некоторые из них будут приводить к угловым. Тотал больше 9.5 углового за 2.02 — по-моему, это самая интересная ставка на этот матч, которая позволяет абстрагироваться от результата и счёта, но в плане содержания это самый близкий вариант», — сказал Андронов.

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