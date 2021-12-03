«Витязь» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Витязя» в матче за 1.87.
«Удивительно, четвёртый месяц идёт сезон в КХЛ, а эти соседи по Западной конференции в этом сезоне между собой ещё не встречались. Тогда как некоторые уже умудрились сыграть по три раза и навязнуть друг другу в зубах.
Несмотря на то что обе команды штормит практически со старта сезона (а кого-то даже уже не штормит, а плющит и топорщит), предстоящий матч оказывается весьма предсказуемым со статистической точки зрения. Тут, конечно, нет, как в паре «Авангард» — «Ак Барс», 13 хозяйских побед подряд, но и то, что есть, достаточно весомо. А именно — восемь хозяйских побед в 10 последних междусобойчиках.
Тут, конечно, следует иметь в виду, что минчане, хоть и находятся в зоне плей-офф, но это уже выглядит какой-то турнирной ошибкой.
И все ждут, что произойдёт раньше: либо нижегородцы попросят «зубров» выйти вон, либо сочинцы вытолкают их из зоны плей-офф пинками. Но один из двух этих вариантов произойдёт наверняка, и, судя по текущему положению дел в стане минчан, это может стать окончательным решением, обжалованию не подлежащим.
А пока домашняя победа «витязей», быть может, несколько противоестественная, почти наверняка за пределами основного времени, но ставить конкретно на ничью я в данном случае не возьмусь. «Витязю», конечно, эти два очка как мёртвому припарка, но хоть какой-то позитив в раздевалке появится», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Йокерит».
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