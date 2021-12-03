«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.90.



«Ни одну из команд нельзя назвать хозяином положения, для каждой из команд этот лёд будет нейтральным, чужим. Но после первой тренировки я понял, что обе команды чувствуют себя здесь комфортно. Боб Хартли сказал, что лёд лучше, чем в Балашихе. Неожиданно комфортный стадион, я этого не ждал, думал, что Арабские Эмираты — это какой-то колхоз в плане хоккея. Мне казалось, что здесь какие-то бедуины на коньках катаются, но арена очень классная. По обстановке очень похоже на НХЛ. Даже суровый главный тренер «Ак Барса» Квартальнов остался доволен, ему обстановка понравилась.



Площадка маленькая, соответственно, может быть много голов. К этому, кстати, я и веду. Я бы взял тотал больше 4,5 за 1.90. Я жду не один-два гола, хоть Боб Хартли и умеет сушить игру. Жду скоростного, весёлого и быстрого хоккея, в котором трудно предсказать победителя, но я верю, что мы увидим большое количество шайб. Это будет не просто матч, а матч-выставка. Я надеюсь, что наши хоккеисты устроят шоу и мы увидим большое количество шайб», — сказал Лысенков.

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