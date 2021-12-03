Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ
Комментарии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.50.

«Победа «Зенита» не вызывает больших сомнений. Но мне кажется, у гостей должно получиться забить мяч в ворота явного фаворита. «Ростов» входит в число аутсайдеров РПЛ в этом сезоне, но при этом забивал голы аж в 14 турах из 16 сыгранных. Ростовская команда делит третье место с «Краснодаром» по числу забитых мячей, уступая только «Зениту» и «Динамо». Последний матч без голов был у «Ростова» в прошлом туре с «Ахматом» в Грозном (0:2), и там гости действительно на гол не наиграли.

Однако «Зенит» наверняка не будет предельно сконцентрирован в этой игре — впереди у сине-бело-голубых статусная игра с «Челси» в Лиге чемпионов, а отношение к «Ростову» будет в меру наплевательским. Поэтому свой гол ростовчане должны зацепить», — сказал Симонов.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ростов».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Зенит» — «Ростов».

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Ростов».

«Зенит» — «Ростов». В России у Дзюбы и Семака конкурентов нет «Зенит» — «Ростов». В России у Дзюбы и Семака конкурентов нет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021