«Зенит» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ростов».



Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.50.



«Победа «Зенита» не вызывает больших сомнений. Но мне кажется, у гостей должно получиться забить мяч в ворота явного фаворита. «Ростов» входит в число аутсайдеров РПЛ в этом сезоне, но при этом забивал голы аж в 14 турах из 16 сыгранных. Ростовская команда делит третье место с «Краснодаром» по числу забитых мячей, уступая только «Зениту» и «Динамо». Последний матч без голов был у «Ростова» в прошлом туре с «Ахматом» в Грозном (0:2), и там гости действительно на гол не наиграли.



Однако «Зенит» наверняка не будет предельно сконцентрирован в этой игре — впереди у сине-бело-голубых статусная игра с «Челси» в Лиге чемпионов, а отношение к «Ростову» будет в меру наплевательским. Поэтому свой гол ростовчане должны зацепить», — сказал Симонов.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ростов».



Прогноз Алексея Андронова на матч «Зенит» — «Ростов».



Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Ростов».