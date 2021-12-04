«Крылья Советов» — ЦСКА: время начала матча, по какому телеканалу покажут в прямом эфире

4 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39 (около 40% вероятности). Успех самарцев оценён экспертами в 3.18 (31%). Ставки на ничью принимаются за 3.42 (29%).



Букмекеры не уверены, что матч «Крылья Советов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.



Заключить пари на пенальти предлагается за 2.35, на красную карточку — за 2.95. Гол в первые 15 минут доступен за 3.70.



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