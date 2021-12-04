Биатлон, Кубок мира, мужская эстафета: прямая трансляция, состав сборной России

4 декабря в Эстерсунде (Швеция) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Старт намечен на 17:10 мск. В прямом эфире эстафету покажут на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

За сборную России побегут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В Кубке наций мужская сборная России на данный момент занимает третье место с 1139 очками. Лидирует Норвегия (1302), вторая строчка у Франции (1256), четвёртая — у Германии (1128).

Букмекеры считают фаворитом мужской эстафеты сборную Норвегии (1.75), следом располагаются Франция (3.24) и Швеция (4.50).

Поставить на победу сборной России предлагается с коэффициентом 25.0, это пятое место. Финиш россиян в тройке лучших идёт за 3.24.

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