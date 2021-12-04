«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 3 за 1.52.



«Мадридский «Реал» в последнее время выступает просто восхитительно, команда в очень хорошей форме сейчас находится, но все равно изъяны в игре есть. График у мадридцев очень тяжелый – выезд в Тирасполь, матч с «Севильей», перенесенный матч с «Атлетиком». Теперь еще один матч с баскской командой, еще и на выезде. Учитывая, что Анчелотти не часто состав ротирует, в этой встрече могут быть проблемы.

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«Реал Сосьедад» в последней игре проиграл «Эспаньолу» 0:1 на выезде, но он в недельном цикле готовился к этой игре, а «Реал» в матче с «Атлетиком» выглядел не очень убедительно в атаке. Эта игра подтолкнула к мысли, что «Реал» немножечко наелся к декабрю, чем «Сосьедад» может воспользоваться.



«Реал Сосьедад» очень хорошо организованная, выстроенная команда, очень хорошо умеет играть в обороне. В последних десяти турах у басков восемь низовых матчей. Я изначально думал сыграть «Реал Сосьедад» не проиграет», но всё же решил сыграть тотал меньше 3 за коэффициент 1,52. Статистика «Реала Сосьедад», а также плотный график «Реала» подталкивают меня к этой ставке», — сказал Генич.

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