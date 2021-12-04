«Спартак» – «Ахмат»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат» в 17-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.



«Знаю, что на 19-й минуте активные фанаты «Спартака» покинут трибуны в знак солидарности с болельщиками ЦСКА. Все в курсе этой истории с армейскими фанатами. Думаю, и болельщики многих других команд эту акцию поддержат. И это может сказаться на игре. Без серьезной поддержки «Спартаку» будет гораздо сложнее играть с «Ахматом», который наверняка будет глубоко обороняться и насытит свою половину поля. У «Спартака» и так с позиционными атаками ситуация не очень хорошая, а здесь еще почти что в тишине придется вскрывать защиту грозненцев.



«Ахмат» же сейчас в очень хорошем состоянии — несколько важных побед одержано. Достаточно спокойно и свободно почувствовала себя команда и будет стараться добиться наилучшего результата в Москве.



Я бы здесь поставил на тотал меньше 2,5 мяча. Наверняка будет много стыков — «Ахмат» очень жесткая команда. Разбежаться «Спартаку» не даст. Креатива, большого количества моментов не жду. Матч чем-то будет напоминать игру «Спартака» в Уфе, пусть условия будут и получше», — сказал Титов.

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