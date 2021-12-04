«Локомотив» — «Урал»: прогноз Егора Титова на игру 17-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Урал» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.52.



«У «Локомотива» явные проблемы сейчас. Валить все на тренера, думаю, не стоит. Ситуация неоднозначная. Он пришёл по ходу сезона по приглашению Рангника, тот теперь уехал в Манчестер. При этом у «Локомотива» возникли большие проблемы с составом — очень много травмированных, часто ещё и дисквалификации. Болельщики недовольны, вызывают футболистов на разговор.



Но кого обыгрывать вообще, если не «Урал», который находится на дне таблицы. Да, в последних четырёх матчах екатеринбургский клуб не проигрывал, но это не сильно помогло ему улучшить своё положение, побед ведь нет. По-прежнему, команда очень мало забивает. И это главная проблема. Сзади всё более-менее неплохо.



Но против настроенного «Локомотива» тяжело будет уральцам. У железнодорожников должен собраться неплохой состав — Камано вернётся после дисквалификации. Болельщики заставят игроков «Локомотива» выкладываться. Отступать некуда. И всё-таки уровень игроков московской команды значительно выше», — сказал Титов.

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