«Локомотив» — «Урал»: прогноз Егора Титова на игру 17-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Урал» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.52.
«У «Локомотива» явные проблемы сейчас. Валить все на тренера, думаю, не стоит. Ситуация неоднозначная. Он пришёл по ходу сезона по приглашению Рангника, тот теперь уехал в Манчестер. При этом у «Локомотива» возникли большие проблемы с составом — очень много травмированных, часто ещё и дисквалификации. Болельщики недовольны, вызывают футболистов на разговор.
Но кого обыгрывать вообще, если не «Урал», который находится на дне таблицы. Да, в последних четырёх матчах екатеринбургский клуб не проигрывал, но это не сильно помогло ему улучшить своё положение, побед ведь нет. По-прежнему, команда очень мало забивает. И это главная проблема. Сзади всё более-менее неплохо.
Но против настроенного «Локомотива» тяжело будет уральцам. У железнодорожников должен собраться неплохой состав — Камано вернётся после дисквалификации. Болельщики заставят игроков «Локомотива» выкладываться. Отступать некуда. И всё-таки уровень игроков московской команды значительно выше», — сказал Титов.
Прогноз Егора Титова на матч «Спартак» — «Ахмат».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Рома» — «Интер».
- 4 декабря 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 3 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:54
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00