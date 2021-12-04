«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Примеры
Поделиться
Сегодня, 4 декабря, в чемпионате Испании пройдёт матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет.
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 3 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:54
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
Партнерский контент