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«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Примеры

«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 4 декабря, в чемпионате Испании пройдёт матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет.

Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

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