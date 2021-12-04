«Барселона» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Бетис» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.64.
«Одна из центральных игр тура. «Бетис» идёт выше «Барселоны» в турнирной таблице, и это неудивительно. У него неплохо подобран состав. Играет команда достаточно результативно. Редкий матч со стороны севильского клуба обходится без забитых мячей. Наверняка у «Бетиса» будут свои варианты в атаке в этом матче, тем более не скажешь, что «Барса» играет надёжно в обороне. Несмотря на то что в чемпионате при Хави каталонцы одержали две победы подряд (над «Эспаньолом» и «Вильярреалом»), вопросы по игре остаются. Сама «Барса» дома тоже вряд ли останется без забитого мяча.
Учитывая статистику, историю личных встреч, команды в шести последних матчах неизменно обменивались забитыми мячами. И здесь этого можно ждать. Обе забьют за 1.64. Если этого мало, можно добавить сюда верх — тотал больше 2.5 мяча», — сказал Генич.
Чего ждать от матча «Барселона» — «Бетис»?
Прогноз Романа Нагучева на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».
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