«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прямой эфир матча АПЛ, где смотреть онлайн, во сколько начало

5 декабря в Манчестере состоится матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.63. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Аналитики уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.82, на гол Криштиану Роналду — за 1.75. Пенальти идёт за 2.60, красная карточка — за 5.00.
Прогноз на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.12.
Чего ждать от матча «Лидс» — «Брентфорд»?
- 5 декабря 2021
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 4 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00