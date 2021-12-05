«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прямой эфир матча АПЛ, где смотреть онлайн, во сколько начало

5 декабря в Манчестере состоится матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.63. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Аналитики уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.82, на гол Криштиану Роналду — за 1.75. Пенальти идёт за 2.60, красная карточка — за 5.00.

Прогноз на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.12.



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