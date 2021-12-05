«Ювентус» — «Дженоа»: онлайн-трансляция матча, где смотреть онлайн, по какому каналу

5 декабря в Турине состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире её покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Дженоа» оценён экспертами 15.25. Ставки на ничью принимаются за 6.25.



Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.21, гол в первые 15 минут идёт за 3.00.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа» с коэффициентом 2.27.



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