«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар».



Ставка: ничья за 3.76.

«Сочи» уверенно стартовал и после 16 туров расположился на третьем месте в турнирной таблице. На счету южан девять побед и всего одна ничья. Не могу не отметить победы «барсов» над «Зенитом» и ЦСКА, что стоит особого внимания.



Перед этим туром хозяева добыли 28 очков и третью строчку в турнирной таблице. Два последних матча принесли спад в игре – команда проиграла «Рубину» и сыграла вничью с «Уралом».



«Краснодар» провалил старт сезона, но мощный состав позволил команде подняться вверх по турнирной таблице. Перед первыми матчами зимы кубанцы занимают пятое место, уступая сегодняшнему противнику всего три пункта. После победы над «Спартаком» «быки» разделили турнирные баллы с «Химками».



В этом матче я жду равной игры равных команд, которые имеют равные шансы на турнирные баллы. Более того, это дерби Краснодарского края, что может добавить напряжения и желания забивать.



Ожидаю результативный мирный исход, который может сегодня устроить оба коллектива».

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