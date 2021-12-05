«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «МЮ» за 1.63, тотал меньше 2.5 гола за 2.08.
«Мы видим, что увольнение Сульшера пошло команде на пользу. Недавняя игра с «Арсеналом» показала, что Роналду в порядке, команда пережила момент расставания спокойно.
Пока рано делать долгие прогнозы на «Ютайтед». Но интересно, что сможет привнести Ральф Рангник, помимо дисциплины и современных идей немецкой футбольной тренерской школы.
Мы видим, что «Кристал Пэлас» в последнее время проигрывает соперника. Ну и «стекольщики» играют на выезде. Поэтому надо ставить на победу «Юнайтед». Пока у команды есть воодушевление, а игроки хотят показать себя новому тренеру.
Ну и я бы поставил на ТМ (2.5). Потому что в последнее время было мало верховых игр между соперниками».
Где смотреть матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»?
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Дженоа».
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