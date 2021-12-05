«Динамо» — «Уфа»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Уфа».

Ставка: победа «Динамо» + тотал больше 1.5 гола за 1.91.

«У «Динамо» есть кадровые проблемы. Отсутствуют Лаксальт, Скопинцев и Варела. У «Уфы» тоже отсутствуют важные футболисты. В шести последних матчах РПЛ «Уфа» пять раз сыграла вничью. Зато «Динамо» стало побеждать на своём поле. После поражения от «Зенита» (1:4) «Динамо» выиграло трижды кряду. Но во всех этих матчах столичная команда пропустила.



Мне кажется, что с точки зрения качества игры «Динамо» выглядит фаворитом. Тем не менее «Уфа» способна забить. У бело-голубых проблемы в обороне, а высокий прессинг не всегда работает. Думаю, что здесь вполне могут забить голы. «Динамо» умеет вскрывать оборону. «Уфа» же играет на контратаках и надеется на Агаларова впереди».

Чего ждать от матча «Динамо» — «Уфа»?

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